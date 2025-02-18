Hafif Yağmurlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 18.02.2025 22:13

İstanbul Valisi Gül uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen olumsuz hava koşullarına dair vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İstanbul Valisi Gül uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta kentte olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti.

Vali Gül, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

 

Gül, resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi.

İstanbul Valisi Gül uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

ETİKETLER
İstanbul Meteoroloji
Sıradaki Haber
DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:46
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 3'ü tanıttı
23:31
Avcılar'da metrobüsün motorunda yangın çıktı
23:40
İsrailli askerler savaş suçlarından yargılanmadan Hollanda'dan kaçtı
23:15
Lübnan'da işgalci İsrail'in çekildiği beldelerde 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
23:12
Papa zatürre oldu
23:07
Fransa'da "imamlık" meslek olarak tanındı
ABD'de yük treni raydan çıktı
ABD'de yük treni raydan çıktı
FOTO FOKUS
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ