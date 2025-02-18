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Türkiye
AA 18.02.2025 20:50

Aydın'da yeni bir bitki türü: Kuşadası çanı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Akhisar Meslek Yüksekokulundan Prof. Dr. Emine Alçıtepe, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde keşfederek literatüre kazandırdığı yeni bitki türüne "Campanula X kusadasiensis" (Kuşadası çanı) adını verdi.

Aydın'da yeni bir bitki türü: Kuşadası çanı

Prof. Dr. Emine Alçıtepe, yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projede, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fergan Karaer ile Dilek Yarımadası'nda araştırma yaptıklarını belirtti.

Yarımadaya özgü endemik bir tür olduğunu tespit ettikleri bitkiye "Campanula X kusadasiensis" (Kuşadası Çanı) adını verdiklerini dile getiren Alçıtepe, çalışmalarının "Acta Botanica Caucasica" adlı dergide yer alarak dünyaya tanıtıldığını kaydetti.

Aydın'da yeni bir bitki türü: Kuşadası çanı

Literatüre kazandırılan bitkinin melez bir tür olduğuna işaret eden Alçıtepe, bitkinin yumuşak tüylü gövdeleri, oval-kordat taban yaprakları ve huniye benzer taç şekli gibi morfolojik farklılıklarıyla türünün diğer üyelerinden ayrıştığını vurguladı.

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