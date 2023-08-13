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Türkiye
AA 13.08.2023 06:19

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.

Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısı
Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısı

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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