Türkiye
İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı15 Kasım 2019 Cuma 18:52 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 18:58
Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararın ardından ilk ara tatilin başlaması ve mesai saatinin bitimiyle birlikte E-5 karayolunda trafik durma noktasına geldi.
E-5 karayolunda eğitim öğretimdeki ilk ara tatilin başlaması ve mesai saatinin bitimiyle birlikte trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı.
Yan yollarda oluşan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi.
Kaynak: İHA