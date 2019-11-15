Türkiye
Sakarya'da 20 ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi15 Kasım 2019 Cuma 18:26 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 18:30
Sakarya'nın Erenler ilçesindeki iki iş yerine düzenlenen operasyonda 20 ton et ve sakatat ele geçirildi.
Erenler ilçesi Toptancılar Çarsı (TOPÇA) iki dükkanda kaçak et olduğu ihbarını alan polis ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri ile birlikte iki iş yerine operasyon düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri etlerden numune aldı. İki dükkanda toplamda yaklaşık kaçak 20 ton et ve sakatat imha edilmek üzere Erenler Belediyesi ekiplerince götürülürken iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA