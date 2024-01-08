Hafif Sağanak Yağışlı 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.01.2024 12:49

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 65 zanlı adliyede

İstanbul'da faaliyet gösteren iki farklı suç örgütüne yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 65 zanlı adliyede

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, elebaşılığını hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Volkan Reçber'in yaptığı suç örgütü ile elebaşılığını Emrah Sever'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Büşra Polat'ın hayatını kaybettiği olayda kullanılan silah da ele geçirildi

Aralarında daha önce husumet bulunan ve son zamanlarda silahlı çatışma yaşanan iki suç örgütü üyelerinin "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "silahla kasten yaralama" gibi 25 ayrı eyleme karıştıkları öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 87 şüphelinin belirlenen adreslerine 5 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen 30 ruhsatsız tabanca, 6 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca ile 4 çelik yelek, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Ele geçirilen silahlar arasında Sultangazi'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden olan silah da yer aldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda elebaşlığını Emrah Sever ve Volkan Reçber'in yaptığı iki ayrı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 87 şüpheliden 65'i yakalanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 5 Ocak'ta X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-29 operasyonlarında Volkan Reçber ve Emrah Sever'in elebaşı olduğu 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini açıklamıştı.

Sultangazi'de söz konusu suç örgütü üyeleri arasında 30 Aralık 2023'te çıkan silahlı çatışmada, ailesiyle otomobille seyir halindeyken başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan 15 yaşındaki Büşra Polat, kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
İstanbul Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da sahilde kırmızı yosun birikti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:25
Kurbağa adamlar ve deniz polisleri, kaçakçılığa göz açtırmıyor
14:26
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
14:23
TCMB Başkanı Erkan uluslararası yatırımcılarla buluşacak
14:09
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı
14:08
Guardian'a göre İngiltere'nin İsrail aleyhindeki soykırım davasını desteklememesi "çifte standart"
14:06
Mersin'de müstakil evde yangın: 1 ölü
İlk vahyin geldiği Nur Dağı umrecilerin akınına uğruyor
İlk vahyin geldiği Nur Dağı umrecilerin akınına uğruyor
FOTO FOKUS
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ