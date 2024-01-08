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Türkiye
AA 08.01.2024 12:30

AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.

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Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların 17-25 Ocak arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin öngörüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadelede 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı vurgulandı.

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