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Türkiye
AA 08.01.2024 12:31

Trabzon'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza

Trabzon'un Yomra ilçesinde drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza uygulandı.

Trabzon'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Ekipler, trafiği tehlikeye düşüren sürücüye drift atmak ve diğer ilgili kanun maddelerinden 38 bin 672 lira idari para cezası uygulayarak, sürücü belgesini 2 ay süreyle geri aldı.

Öte yandan 5-7 Ocak'ta ekiplerin denetimleri sırasında "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 2 sürücüye de para cezası uygulanarak, araçlar trafikten men edildi ve sürücülerin ceza puanları düşürüldü.

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