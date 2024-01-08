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Türkiye
AA 08.01.2024 12:38

Tekirdağ'da sahilde kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, lodos nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikintisi oluştu.

Tekirdağ'da sahilde kırmızı yosun birikti
[Fotograf: AA]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde başlayan rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlar da kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Yosun görüntüsünün kirlilikten kaynaklanmadığını belirten Tecer, lodosun denizin dibindeki yosunları kıyıya vurmasından dolayı yosun birikintisi oluştuğunu ifade etti.

Tekirdağ'da sahilde kırmızı yosun birikti

Herhangi bir çevre kirliliğinin söz konusu olmadığını aktaran Tecer, "Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Rüzgarların uzun süre etkili olmasından dolayı yosunlar kıyıya vuruyor. Çevre kirliliği gibi bir durum söz konusu değil. Sıcaklığa da bağlı olarak bu yosunlar koku yapabiliyor" dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da zaman zaman sahillerde bu durumun meydana geldiğini söyledi.

Bütün sahillerde yosun olmadığını belirten Pehlivanoğlu, "Daha önce de bu gibi görüntülere şahit olduk. Endişe edecek bir durum yok" diye konuştu.

Sahilin bazı kesimlerini kaplayan kırmızı yosunlar, Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince temizleniyor.

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