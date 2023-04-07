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Türkiye
AA 07.04.2023 10:55

İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 18 ili kapsayan dolandırıcılık operasyonunda 132 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu
[Fotoğraf: Getty]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların forex sistemi üzerinden dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Kurulan 210 paravan şirket üzerinden vatandaşların toplam 10 milyar lira dolandırıldığını tespit eden ekipler, suç paralarının Kapalıçarşı'daki döviz büroları, kuyumcular aracılığıyla Karadağ ve İngiltere'ye aktarıldığını ortaya çıkardı.

Şüphelilerin ayrıca paravan şirketler üzerinden, kendi pos cihazlarından yüksek miktarlar çekerek ticaret yaptıkları görüntüsüyle paraları kaçırdıkları belirlendi.

Yaklaşık 9 ay süren teknik ve fiziki takiple çalışmalarını tamamlayan ekipler, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) kayıtlı olmayan yasa dışı forex sistemleri ile çeşitli bilişim dolandırıcılığına karışan 153 kişinin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul'un 22 ilçesindeki 88 adres ile Ankara, İzmir, Kocaeli, Mersin, Adana, Diyarbakır, Van ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

132 şüpheli yakalandı

Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyona, özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon sonunda örgüt lideri T.A.'nın da aralarında bulunduğu 132 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 tüfek, 4 tabanca, dolar, euro ile Türk lirası ve ziynet eşyası, çok sayıda dijital materyal ele geçirilirdi.

Aralarında kuyumcu ve dövizcilerin de bulunduğu şüpheliler emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 21 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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