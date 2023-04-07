35 yıllık torna ustası mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

Kırıkkale’de yaşayan 55 yaşındaki İmdat Vural, 14 yaşında çırak olarak başladığı tornacılığı 35 yıldır sürdürüyor.

Sanayide en çok ihtiyaç duyulan mesleklerden olan tornacılığı ilk günkü meslek aşkıyla sürdüren Vural, artık yetiştirecek çırak bulamıyor.

Gençlerin mesleğe ilgisinin her geçen gün azaldığını kaydeden Vural, teknolojinin ve yaşam şartlarının değişmesi ile sanayi sitelerinde çırak bulunamadığını söyledi.

"Çırak yetişmediği için 10 sene daha devam ettirebilirim”

Mesleğini çırak yetişmediği için fazla sürdüremeyeceğini söyleyen Vural şöyle konuştu:

“14 yaşımda sanayiye çırak olarak başladım. Askere gidip geldikten sonra, kalfa olarak bir atölyede çalışmaya başladım. Dükkan açtıktan sonra piyasada tornacı bulamadım. Eleman, çırak bulamıyoruz. Bu meslek çok güzel bir meslek. Çocuklarınızı bu mesleğe verin, çalışsınlar. Eskiden 'altın bileziğini koluna taksın' derlerdi, şimdi altın bilezik gitti. Artık herkes rahat işe bakıyor. Herkes bir an önce nereden para kazanabilirim derdinde. Ama böyle bir dünya yok, çalışmadan para kazanmak gibi bir şey yok. Çırak yetişmediği için 10 sene daha devam ettirebilirim” dedi.