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Türkiye
İHA 07.04.2023 10:38

35 yıllık torna ustası mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

Kırıkkale'de 35 yıldır tornacılık mesleğini sürdüren usta, gençlerin ilgisizliği sebebiyle yetiştirecek çırak bulamıyor.

35 yıllık torna ustası mesleğini öğretecek çırak bulamıyor
[Fotograf: İHA]

Kırıkkale’de yaşayan 55 yaşındaki İmdat Vural, 14 yaşında çırak olarak başladığı tornacılığı 35 yıldır sürdürüyor.

Sanayide en çok ihtiyaç duyulan mesleklerden olan tornacılığı ilk günkü meslek aşkıyla sürdüren Vural, artık yetiştirecek çırak bulamıyor.

Gençlerin mesleğe ilgisinin her geçen gün azaldığını kaydeden Vural, teknolojinin ve yaşam şartlarının değişmesi ile sanayi sitelerinde çırak bulunamadığını söyledi.

35 yıllık torna ustası mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

"Çırak yetişmediği için 10 sene daha devam ettirebilirim”

Mesleğini çırak yetişmediği için fazla sürdüremeyeceğini söyleyen Vural şöyle konuştu:

“14 yaşımda sanayiye çırak olarak başladım. Askere gidip geldikten sonra, kalfa olarak bir atölyede çalışmaya başladım. Dükkan açtıktan sonra piyasada tornacı bulamadım. Eleman, çırak bulamıyoruz. Bu meslek çok güzel bir meslek. Çocuklarınızı bu mesleğe verin, çalışsınlar. Eskiden 'altın bileziğini koluna taksın' derlerdi, şimdi altın bilezik gitti. Artık herkes rahat işe bakıyor. Herkes bir an önce nereden para kazanabilirim derdinde. Ama böyle bir dünya yok, çalışmadan para kazanmak gibi bir şey yok. Çırak yetişmediği için 10 sene daha devam ettirebilirim” dedi. 

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