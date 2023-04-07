Makas atarak ilerleyen sürücüye ceza yağdı

5 Nisan'da bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, bir aracın D100 Karayolu Avcılar mevkiinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü gören polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, araç sürücüsünün M.B.G. olduğu belirlendi.

Bunun üzerine yakalanan sürücüye, "aksine bir işaret bulunmadıkça şerit ihlali yapmak, makas atmak" maddesinden 4 bin 64 lira, "kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak" maddesinden 436 lira, "yakın takip" maddesinden 436 lira, "görüşü engelleyecek cam filmi kullanmak" maddesinden 951 lira olmak üzere toplamda 5 bin 887 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, sürücü M.B.G. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesine istinaden adli işlem yapıldı.