Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.04.2023 10:36

Makas atarak ilerleyen sürücüye ceza yağdı

Avcılar'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye, çeşitli suçlardan toplamda 5 bin 887 lira cezai işlem uygulandı.

Makas atarak ilerleyen sürücüye ceza yağdı

5 Nisan'da bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, bir aracın D100 Karayolu Avcılar mevkiinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü gören polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, araç sürücüsünün M.B.G. olduğu belirlendi.

Bunun üzerine yakalanan sürücüye, "aksine bir işaret bulunmadıkça şerit ihlali yapmak, makas atmak" maddesinden 4 bin 64 lira, "kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak" maddesinden 436 lira, "yakın takip" maddesinden 436 lira, "görüşü engelleyecek cam filmi kullanmak" maddesinden 951 lira olmak üzere toplamda 5 bin 887 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, sürücü M.B.G. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesine istinaden adli işlem yapıldı.

ETİKETLER
Trafik İstanbul
Sıradaki Haber
İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Ürdün: Filistinliler güvende olmadıkça İsrailliler de olmayacak
15:16
Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
15:16
ABD metrosunda evsizlere klasik müzik önlemi
15:09
Kral Charles banknotları 2024'ün ortasında dolaşıma girecek
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
15:05
Batı Şeria'da silahlı saldırı: İki Yahudi yerleşimci öldürüldü
İsrail'in saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'da cuma namazı eda edildi
İsrail'in saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'da cuma namazı eda edildi
FOTO FOKUS
Depremde kardeşini kaybeden Leman Arslan kendini çocuklara adadı
Depremde kardeşini kaybeden Leman Arslan kendini çocuklara adadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ