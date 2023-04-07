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Türkiye
AA 07.04.2023 09:21

Bariyere çarparak alev alan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyere çarparak alev alan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bariyere çarparak alev alan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

D-650 kara yolu ilçe merkezi Yenice Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkan tır bariyer ve trafik levhalarına çarptı.

Çarpmanın ardından çekici kısmında yangın çıkarken sürücü araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Dorse kısmına da sıçrayan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Sürücünün hayatını kaybettiği yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Bir süre kapanan kara yolunun Bilecik istikametinde trafik, yangının söndürülmesinin ardından tek şeritten sağlanıyor.

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