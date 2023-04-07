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Türkiye
İHA 07.04.2023 07:56

Kütahya’da uyuşturucu operasyonları: 20 tutuklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nce 1 Ocak-31 Mart 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları çerçevesinde yakalanan 400 şahıstan 20’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonları: 20 tutuklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak - 31 Mart 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmalarında, 282 olayda yakalanan 400 şahıstan 20’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suç unsuru olarak, 393,33 gram metamfetamin, 112,2 gram esrar, 2 bin 573,78 gram bonzai, 50,64 gram kokain, 38,97 gram skunk, 399 adet sentetik ecza ve 56 adet ecstasy ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğine vurgu yapıldı.

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