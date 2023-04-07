Sosyal medyadan 'kaldıraç sistemi' ile 5,1 milyon liralık vurgun

Kentte yaşayan bir kişinin, "bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması" yöntemiyle dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin incelemeleri sonucu, zanlıların sosyal medya hesapları üzerinden az para yatırıp çok kazanmayı vadeden "kaldıraç sistemi" ile bu kişiyi 576 bin lira dolandırdığı anlaşıldı.

Yüksek kazançlı "forex" işlemleri için yatırım danışmanlığı yapma vaadinde bulunan şüphelilere yönelik çalışmasını genişleten ekipler, dolandırıcılığın Balıkesir'in yanı sıra Adana, Mersin, Karaman, Mardin, Şırnak ve İstanbul'daki 19 kişilik suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 16 şüpheliyi yakaladı. Diğer zanlılardan ikisinin cezaevinde, birinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 16 sim kart, flaş disk, 3 SD kart ele geçirildi.

Sosyal medya hesaplarından 20 günde 43 kişiyi dolandırarak 5 milyon 100 bin lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.