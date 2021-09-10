Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 10:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren DEAŞ, HTŞ gibi terör örgüt üyelerine İstanbul, Manisa ve Hatay'da bugün eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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