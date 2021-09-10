Aydın'ın Çine ilçesinde Alabanda Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarında tarihe ışık tutan eserlerle karşılaşılıyor.

Kazı Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yalçın Tavukçu, Roma İmparatorluğu döneminde Anadolu'ya en çok sefer düzenleyen imparatorlardan olan Publius Aelius Traianus Hadrianus adına yapılmış heykeli parçalanmış olarak buldukları söyledi.

Heykelin, imparatorun MS 120 yılında kente gelişi için yapıldığı düşünülürken, yaklaşık 1900 yıllık olduğu tahmin edililiyor.

[Fotoğraf: AA]

"Heykelin parçaları ayrı ayrı yerlerde karşımıza çıktı"

Heykelin sonraki yıllarda Hristiyanlar tarafından parçalandığını düşündüklerini ifade eden Tavukçu, şöyle konuştu:

"Heykelin parçaları ayrı ayrı yerlerde karşımıza çıktı. Heykelle ilgili daha ayrıntılı bilgi için onurlandırma yazısı içeren yazıtların da bulunması için çalışma yapıyoruz. 6 parça halinde bulduğumuz heykel, müzedeki en önemli eserlerden biri olacak. Heykelin bir örneği Antalya'daki Perge Antik Kenti'nde de bulunmuştu."

[Fotoğraf: AA]

"Heykelin dünyada çok az benzeri var"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer ise Alabanda Antik Kenti'nin Anadolu'daki en büyük meclis binalarından birisine sahip olduğunu kaydetti.

Heykelin parçalarının tamamlanmasıyla ziyaretçi sayısının ciddi sayılarda artacağını anlatan Tuncer, "Heykelin dünyada çok az benzeri var. Bu anlamda çok mutluyuz" dedi.

Aydın Müze Müdürü Abdulbari Yıldız da 2,5 metre boyunda olduğu değerlendirilen heykelin, çalışmaların ardından Aydın Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilere açılacağını açıkladı.