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Türkiye
AA 18.06.2026 10:42

İstanbul merkezli 4 ilde kaçakçılık operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde, organize gümrük kaçakçılığı soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 29 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde kaçakçılık operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda bazı deliller elde edildi.

Bu doğrultuda İstanbul, Ankara, Mardin ve Antalya'da toplam 4 depo ile 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 29 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde kaçakçılık operasyonu: 22 gözaltı

Şüphelilere ait adreslerde bandrolsüz ve ruhsatsız olarak muhafaza edilen yaklaşık 1200 paket elektronik sigara, 2 bin 500 paket elektronik sigara kartuşu (pod), 9 bin 200 paket kaçak sigara ve puro, 221 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 500 paket sigara filtresi, 333 paket sigara sarma kağıdıyla 500 sigara kesme makinesi ele geçirildi.

Operasyonda, gümrük vergisiz ülkeye sokularak piyasaya sürüldüğü değerlendirilen çok sayıda oyuncak ile ziynet eşyası ele geçirildi.

Bu örgütün hiyerarşik yapısı, kamu görevlileriyle irtibatı ve kaçakçılık faaliyetlerinin boyutunun tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki adli tahkikat devam ediyor.

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