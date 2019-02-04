4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) ve aynı alanda faaliyet gösteren kuruluşlar dünya genelinde kampanyalar düzenliyor.

Kampanyalarda her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan kanser konusunda toplumların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, 4 Şubat Dünya Kanser Gününde dünyadaki önemli şehirlerin sembol binaları UICC'nin kampanya renkleri olan mavi ve turuncuyla aydınlatıldı. Yapılan etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi de şehrin sembol binalarını aydınlatarak destek verdi.

Akşam saatlerinde başlayan aydınlatmanın sabah güneş doğana kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA, İHA