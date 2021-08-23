Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul Maltepe'de orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Maltepe Başıbüyük'te orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Maltepe Başıbüyük'te ormanda bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Ağaçlara sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul Orman Yangını
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