DHA 08.01.2026 12:06

İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

İstanbul için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu. Uyarıda kent genelinde Pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtilirken, Pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı beklendiğine yer verildi.

İstanbul'da etkili olan lodosun ardından kentin genelinde yer yer fırtına etkili oluyor. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor.

Kent genelinde günboyu fırtına etkili olacak. Sıcaklıkların günboyu 17-18 derece civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da fırtına yeniden etkisini artırırken, sağanak yağış da görülecek.

Kuvveli kar yağışı bekleniyor

Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı yapıldı.

Kar yağışının Pazar günü daha çok yüksek kesimlerde görüleceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısında da bulunuldu. 

