Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'ndan arama-kurtarma ekibi gönderen ülkelere teşekkür
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul Havalimanı'nın bilgi ekranlarında, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye yardım ve ekip gönderen ülkelere kendi dillerinde teşekkür ediliyor.
Türkiye'de 10 ili etkileyen asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, görevlerini tamamlamalarının ardından ülkelerine dönüyor.
İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine dönen arama-kurtarma ekiplerine teşekkür amacıyla bilgi ekranlarından, destek veren ülkelerin bayraklarıyla birlikte kendi dillerinde "Dayanışmanız için teşekkürler" yazısı yansıtılıyor.
Etiketler: Deprem İstanbul Havalimanı
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