Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 20:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Polis memuru engelli vatandaşa yemek yedirdi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan enkaz alanında Türk polisi elleriyle engelli vatandaşın yemeğini yedirdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 9’üncü gününde, Diyarbakır'da enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağında bulunan enkaz alanında engelli bir vatandaş yemeğini yemekte zorlanınca Türk polisi devreye girdi.
Polis memuru, engelli vatandaşa elleriyle yemek yedirdi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Deprem Diyarbakır
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