Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu için çığ uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde, çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun doğusu başta olmak üzere, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bekleniyor.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu Kar Yağışı
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