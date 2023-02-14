Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun doğusu başta olmak üzere, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.