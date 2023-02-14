Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de otomobil devrildi: 1 ölü: 3 yaralı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ercan Ertan yönetimindeki otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Soğanbükü Kavşağı mevkisinde kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki toprak alana çarparak devrildi.
Kazada, araçtaki Vildan Ertan olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan sürücü ile Aleyna ve Melek Deniz Ertan sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Balıkesir Trafik Trafik Kazası
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