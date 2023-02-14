Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
12 yaşındaki Berat 207 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Merve Apartmanı'nın enkazından 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında Berat Yücel'e ulaştı. 207 saat sonra sağ olarak çıkarılan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yücel'in babası ve kardeşlerini arama çalışması sürüyor.
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