Ara tatili yurt içi ve dışında değerlendirmek isteyen yolcular nedeniyle öğle saatlerinden itibaren iç hatlar terminalinde yoğunluk oluştu. Terminal girişlerinde kontrolden geçen yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdi.

Kontuarlar ile terminal girişlerindeki yoğunluğun azalması için görevliler de bazı önlemler aldı.

Kaynak: AA