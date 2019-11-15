Aksaray'da otizmli çocuklara ayrımcılık iddialarının ardından yürek acıtıcı bir haber de Kayseri'den geldi. Bir rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelli bir genç dövüldü. Onu dövenler arasında öğretmenleri de var.

Tekmelediler, kafa attılar, yetmedi yaka paça pencereden içeri soktular. Kayseri'de zihinsel engelli genç eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde şiddet gördü.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Öğretmenin iş akdi feshedildi, olaya karışan görevliler açığa alındı.

Görüntüler Melikgazi ilçesindeki bir rehabilitasyon ve aile danışma merkezinin bahçesinde çekildi. Arkadaşlarıyla voleybol oynamak isteyen engelli gence, hem öğretmeni hem bakım personeli şiddet uyguladı.

Beden eğitimi öğretmeni öğrenciyi darp ederken görevliler sesini çıkarmadı

Oyuna alınmadığı için bir köşede ağlayan zihinsel engelli gence, öğretmeni içeri girmesini söyledi. Ancak o girmek istemedi. Başına toplanan personel genci tartaklamaya başladı. En çok da top oynamasına izin vermeyen beden eğitim öğretmeni. Hemşire ve bakım elamanları da bu korkunç muameleye göz yumdu.

Öğretmen darp ederken bir görevli cebindeki sigarayı öğrenciye uzattı

İnsanlık dışı bu uygulama dakikalarca sürdü. Zihinsel engelli genç hıçkıra hıçkıra ağladı. Bir görevli cebinden çıkardığı sigara paketini ona doğrulttu, "Bir sorunun varsa şunu iç" dedi. O sırada gencin etrafında toplanan öğretmenleri gülmeye başladı.

Olayın sonunda zihinsel engelli genç yaka paça pencereden içeri sokuldu.

Öğretmenin iş akdi feshedildi, 7 görevli hakkında soruşturma başlatıldı

O anları bir vatandaşın cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Öğrenciye psikososyal destek sağlandı. Beden eğitimi öğretmeninin iş akdi feshedildi. Merkezin müdürü ve olaya karışan 6 personel açığa alındı.

Kaynak: TRT Haber