Beyoğlu'nda ölü bulunan James Mesurier'in kurucusu olduğu Mayday Rescue adlı yardım kuruluşunda Stratejik Direktör olarak görev yaptığı ifade edilen eşi Windberg'in kendi kaleminden yazdığı özgeçmişi bir insani yardım kuruluşunda katkıda bulunanlar bölümünde yer aldı.

Zorla göç, şiddet içeren aşırılık ve iklim değişikliği gibi konularda yeni çözümler sunduğunu belirten Windberg, daha önce Afganistan’ın başkenti Kabil, Suriye’nin başkenti Şam, Doğu Kudüs, Irak’ın Erbil şehri ve İstanbul’da çalıştığını yazdı. İngiliz elçilikleri bünyesinde, Ortadoğu ve Güney Asya bölgelerinde 10 yıl çalıştığını belirten Emma Windberg, İngilizce, İsveççe ve Arapça dillerini akıcı bildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA