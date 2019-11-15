Ölü bulunan İngiliz ajanın eşi Ortadoğu ve Güney Asya'da çalışmış15 Kasım 2019 Cuma 13:37 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 14:27
İstanbul Beyoğlu'nda ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Lemesurier'un eşi Emma Hedvig Christina Winberg’in çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalıştığı öğrenildi.
Beyoğlu'nda ölü bulunan James Mesurier'in kurucusu olduğu Mayday Rescue adlı yardım kuruluşunda Stratejik Direktör olarak görev yaptığı ifade edilen eşi Windberg'in kendi kaleminden yazdığı özgeçmişi bir insani yardım kuruluşunda katkıda bulunanlar bölümünde yer aldı.
Zorla göç, şiddet içeren aşırılık ve iklim değişikliği gibi konularda yeni çözümler sunduğunu belirten Windberg, daha önce Afganistan’ın başkenti Kabil, Suriye’nin başkenti Şam, Doğu Kudüs, Irak’ın Erbil şehri ve İstanbul’da çalıştığını yazdı. İngiliz elçilikleri bünyesinde, Ortadoğu ve Güney Asya bölgelerinde 10 yıl çalıştığını belirten Emma Windberg, İngilizce, İsveççe ve Arapça dillerini akıcı bildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA