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Türkiye
DHA 14.05.2024 13:03

İstanbul Havalimanı'nda 73 külçe altın ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri, Dubai'den gelen 2 şüphelinin yanlarında bulunan bebek arabasına gizlenmiş her biri bir kilogram ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı'nda 73 külçe altın ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den İstanbul'a gelen M.Q. ve A.K'yı yakın takibe aldı. İsrail uyruklu oldukları öğrenilen yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten çıkışları an be an güvenlik kameraları tarafından takip edildi.

Dış Hatlar gelen yolcu kapısından çıkan 2 yolcu polis ekipleri tarafından durduruldu. Yolcular üst araması için X-ray alanına götürüldü.

İstanbul Havalimanı'nda 73 külçe altın ele geçirildi

Altınlara el konuldu

X-ray kontrolünde sinyal alan polis ekipleri, bebek arabasında bulunan bebeği sevdiği sırada, ayağıyla bebek arabasının altını kontrol etti. Kontrol sırasında polis ekipleri bebek arabasının altına gizlenmiş çanta olduğunu tespit etti.

İstanbul Havalimanı'nda 73 külçe altın ele geçirildi

Arabanın altındaki çantaları açan polis, yurda kaçak yolla sokulmak istenen her biri 1 kilo ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirdi.

Altınlara polis tarafından el konulurken, M.Q ve A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer yolcu M.Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.,

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İstanbul Havalimanı Altın Kaçakçılık
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