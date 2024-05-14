İlkbahar yağışları Van Gölü'ne yaradı

Küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin en çok hissedildiği yerlerden Van Gölü Havzası'nda karın erimesi ve yağmurun etkisiyle bölgedeki su kaynaklarının seviyesi yükseldi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, son yıllarda Van Gölü Havzası'na düşen yağış miktarındaki düşüşün su kaynaklarının azalmasına, Van Gölü kıyılarında çekilmenin yaşanmasına yol açtığını anımsattı.

Alaeddinoğlu, şubatta küçük ölçekli olarak başlayan yağışların mart ve nisanda arttığını, mayısta da bu durumun devam ettiğini söyledi.

"Yağışlar süreci bir anda tersine döndürdü"

Kısa süre önce de yüksek kesimlerin tamamında yeni kar yağışının gerçekleştiğini anlatan Alaeddinoğlu, yağışların bölgedeki kaynaklar için sevindirici olduğunu ifade etti.

Havzaya düşen yağışların yıllardır Van Gölü'nün alan kaybetmesiyle sonuçlanan süreci bir anda tersine döndürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yağışlardaki artışla Van Gölü'nde belli ölçüde, belki bütün sınırlarını tekrar geri almasa da iyileşme yaşandığını görüyoruz. Bu da Van Gölü için fevkalade bir şey. Hem Van Gölü hem de bu bölgede yaşayan insanlar için olumlu bir sonuç olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu yıl etkili olan yağışlar beklentilerimizin çok üstünde gerçekleşti. Bunu çok olumlu görüyorum. Yağışlar, toprağın ihtiyaç duyduğu suyu karşıladı, barajların doluluk düzeylerini büyük ölçüde artırdı. Dolayısıyla kaynakların tekrar akışa geçtiği, akarsuların yaz boyunca muhtemelen akacağı bir havza bizi bekliyor. 2024 yılını bol yağışlı, bütün havzada akarsuların büyük ölçüde akışa geçtiği güzel bir sezon olarak düşünüyorum."

"Su akışlarından dolayı gölde renk farklılıkları oluştu"

Havzaya düşen yağışın pozitif etkilerinin ilerleyen süreçte daha iyi görüleceğini belirten Alaeddinoğlu, şunları kaydetti:

"Göl kıyısında suyun farklı renge büründüğünü görüyorsunuz. Bir tarafta kahverenginin tonlarının hakim olduğu kıyı kuşağı hemen onun ilerisinde masmavi Van Gölü'nün o güzel görselini görüyorsunuz. Seyirlik manzara ortaya çıktı. Bu da akarsuların taşıdığı çok ciddi bir suyun olduğunu gösteriyor. Karların erimesi ve düşen yağmur sürekli taşkınlara neden oluyor. Bu taşkınlar da gölde şüphesiz bir iyileşmeye neden olacak. Bunların hepsini olumlu gelişmeler olarak ifade edebiliriz."