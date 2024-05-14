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Türkiye
AA 14.05.2024 11:13

İstanbul'da taksiciden kadın yolcuya: Seni çift katlı otobüse bindiririm

İstanbul'da bir taksici, Suadiye'ye gitmek isteyen kadın müşterisini trafik bahanesiyle götürmek istemedi. Taksici, yolcuya, "Kadıköy’e geçerim, seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin" dedi.

İstanbul'da taksiciden kadın yolcuya: Seni çift katlı otobüse bindiririm

İstanbul'da bir müşteri, uygulama üzerinden taksi çağırarak Beşiktaş'tan Suadiye'ye gitmek istedi.

Gelen taksi sürücüsü, Kadıköy'de çok fazla trafik olduğunu ve oraya kadar gitmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Taksiciye uygulama üzerinden nereye gideceğini belirttiğini söyleyen kadın yolcu, "Araçlar mı alınmıyor, yoksa trafikten dolayı mı gidemiyoruz? Senin bunu diyememen lazım. Ben ona göre çağırdım" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

"Yakına bırak dersen, ben seni bırakırım"

Bunun üzerine sürücü, "Benim şu an Suadiye'ye gitme imkanım yok. Ne Erenköy ne Göztepe ne Suadiye, hiçbirine gitme şansım yok. Kadıköy'e geçerim, seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin. Halk otobüsünün istikameti orada. Trafikten dolayı gidemiyoruz. Beni yakına bırak dersen, ben seni bırakırım. Sonra yürürsün" diye cevap verdi.

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