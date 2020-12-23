Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Kolombiya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Hırvat asıllı Alman vatandaşı 72 yaşındaki M.R'nin bagajları, şüpheli hareketleri nedeniyle son sistem tomografik x-ray tarama cihazıyla arandı.

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen valizlerdeki tablolar daha sonra dedektör köpeklerle de kontrol edildi. Köpeklerin de tepki verdiği tabloların arkaları açıldığında, özel plakalar halinde uyuşturucu yerleştirildiği anlaşıldı.

Yapılan aramada, 12 tablonun arkasına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.