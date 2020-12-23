Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'nda 2 kilo 650 gram kokain ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, ünlü futbolcu Diego Armando Maradona'nın 12 tablosunun arkasına gizlenmiş 2 kilo 650 gram kokain bulundu.
Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Kolombiya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Hırvat asıllı Alman vatandaşı 72 yaşındaki M.R'nin bagajları, şüpheli hareketleri nedeniyle son sistem tomografik x-ray tarama cihazıyla arandı.
X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen valizlerdeki tablolar daha sonra dedektör köpeklerle de kontrol edildi. Köpeklerin de tepki verdiği tabloların arkaları açıldığında, özel plakalar halinde uyuşturucu yerleştirildiği anlaşıldı.
Yapılan aramada, 12 tablonun arkasına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Havalimanı Narkotik Uyuşturucu
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