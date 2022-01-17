Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon dolarlık kaçak ilaç operasyonu
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul Havalimanı'nda emniyetin düzenlediği operasyonla faturasız olduğu belirlenen 1 milyon dolarlık kaçak ilaç ele geçirildi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Biri Rus vatandaşı iki kişinin yakalandığı operasyonda, faturasız olduğu belirlenen ilaçları şüpheliler havalimanından çıkarmaya çalıştı.
Şahıslarla ilgili yapılan incelemelerde, bir şüphelinin 2015 yılında El-Kaide terör örgütüne üye olmaktan kaydı olduğu, ancak aranmasının olmadığı anlaşıldı.
Operasyon anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Etiketler: İstanbul Havalimanı
Sıradaki Haber
Kangal köpeği 'Bebu'dan kuzulara anne şefkati
Yükleniyor lütfen bekleyiniz