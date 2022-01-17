İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Biri Rus vatandaşı iki kişinin yakalandığı operasyonda, faturasız olduğu belirlenen ilaçları şüpheliler havalimanından çıkarmaya çalıştı.

Şahıslarla ilgili yapılan incelemelerde, bir şüphelinin 2015 yılında El-Kaide terör örgütüne üye olmaktan kaydı olduğu, ancak aranmasının olmadığı anlaşıldı.

Operasyon anları kameralara saniye saniye yansıdı.