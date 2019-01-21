İstanbul Havalimanı’na transfer programı dünyaya da resmen duyuruldu.

NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu ile İstanbul Havalimanı'na transfer tarihi ile programı dünya ile paylaşıldı. Avrupa Havacılık Bilgi Hizmetleri Veri Tabanı'nda da transfer programı yayınlandı.

NOTAM'da ayrıca İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin kademeli olacağı, 28 Şubat saat 23:59 UTC'ye (TSİ 1 Mart 2:59) kadar İstanbul Havalimanı'nın sadece, Türk Hava Yollarının (THY) önceden müsaade edilen uçuşları tarafından kullanılacağı bilgisine yer verildi.

Transfer programına göre, İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart saat 3:00’te başlayacak, 3 Mart saat 00:00'da sona erecek. Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 3 Mart saat 00:00 itibarıyla kapatılacak.

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 45 saatlik taşınma süreci şöyle:

1 Mart saat 3:00’te (00:00 UTC Eşgüdümlü Evrensel Zaman) başlayacak, 3 Mart saat 00:00'da bitecek. 45 saatlik süreçte, İstanbul Atatürk Havalimanı LTBA (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO kodu) ve İstanbul Havalimanı (LTFM) sadece base (üssü Atatürk Havalimanı olan) taşıyıcıların seferlerine açık olacak. 45 saatlik süreçte iki havalimanı da müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek. İki havalimanı için 35 iniş ve 35 kalkış olmak üzere saatlik kapasite 70 olarak uygulanacak.

Atatürk Havalimanı kapanıyor

3 Mart saat 00:00 itibarıyla, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.

3 Mart saat 00:00’dan (UTC 21:00) itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı için slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri, İstanbul Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, Atatürk Havalimanı saatlik kapasitesi 5 iniş, 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek. 3 Mart saat 00:00’dan sonraki ilk 7 gün içerisinde, ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri (regülasyonlar) uygulanacak.

Kapasite azalacak

İstanbul Havalimanı’nda slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri, İstanbul Havalimanı için 3 Mart saat 00:00 itibarıyla slot tahsisine esas saatlik kapasite değeri 40 iniş, 40 kalkış 80 olarak belirlendi.

Emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti verilebilmesi ve Havalimanı / Yeni Hava Sahası'na uyum sağlanabilmesi amacıyla, 17 Mart saat 00:00’a kadar iki havalimanı için kapasite azaltımları uygulanacak. Buna göre, 3 Mart saat 00:00 – 17 Mart saat 00:00 zaman aralığında, İstanbul Havalimanı azaltılmış saatlik kapasite değeri 35 iniş, 35 kalkış olmak üzere 70 olacak.

Söz konusu tarihlerde yolcu mağduriyeti yaşanmaması amacıyla, slot tahsislerinde de belirtilen azaltılmış kapasite değerleri dikkate alınacak. İhtiyaç halinde bu zaman aralığında, azaltılmış kapasiteye ilave olarak ATFM (Hava Trafik Akış Yönetimi) uygulamaları düzenlenecek.

Uçuşlar nasıl olacak?

Atatürk Havalimanı (AHL) 1 Mart saat 3:00’ten itibaren taşınma sırasında 16 saat yalnızca üssü AHL olan THY, Atlasglobal, Onur Havayollarının seferlerine açık olacak. Bu süre sonrası 7 saat süresince sadece THY yolculu seferleri yapılacak. Daha sonra ise 22 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak.

Üssü AHL olanlar intikal seferlerine açık olacak. İstanbul Havalimanı ise 1 Mart saat 3:00’ten itibaren 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Bu süre sonrası havalimanı 5 saat THY yolculu seferlerine açık. Daha sonraki 45 saatte ise sadece üssü AHL olan taşıyıcıların tüm yolculu seferlerine açık (THY, Onur Havayolları, Atlasglobal) olacak.

IATA kodları ne zaman değişecek?

Transfer programı kapsamında 2 Mart saat 00:00 (UTC) anı, IATA havalimanı kodlarının değişimi ve yeni kullanıma başlangıç zamanı olarak belirlendi.

Havalimanı Slotu planlamaları için, IATA havalimanı kodları değişimine kadar olan 1 Mart saat 23:59 UTC’ye kadar, Atatürk Havalimanı'nda "IST" IATA kodu kullanılacak ve Seviye-3 olarak slot tahsis işlemlerine devam edilecek. 2 Mart saat 00:00 UTC itibarıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda (LTBA) “ISL”, İstanbul Havalimanı'nda (LTFM) ise “IST” IATA kodu kullanımı başlayacak. 2 Mart saat 00:00 UTC itibarıyla İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) Seviye-2 olarak, İstanbul Havalimanı (LTFM) ise Atatürk Havalimanı'ndan (LTBA) transfer edilen slot haklarıyla Seviye-3 olarak slot işlemlerine tabi olacak.

Kaynak: DHA