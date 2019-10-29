Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk etabının açılışının üzerinden bir sene geçti. Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine dünyanın dört bir yanından gelen 50'nin üzerinde üst düzey konuk şahitlik etti.

İstanbul Havalimanı'nın 1. yaş kutlamaları, Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla birleşti. Çeşitli grupların sahne performanslarını sergilediği etkinliklere yolcular da Türk bayraklarıyla eşlik etti. 25 Ekim Cuma günü başlayan etkinlikler, bugün gece yarısına kadar sürecek.

İstanbul Havalimanı İç ve Dış Hatlar Giden yolcu katlarında bulunan sahnelerde 9.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinliklerde, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik Grubu, Tek Kişilik Bando Metin Önderoğlu, Alphecca Ensemble Orkestrası, Latin DUO+Dansçı, Jazz/Blues Trio ve Marmara Üniversitesi Müzik Grubu performanslarını sergiledi. Havalimanı içerisinde mobil olarak gezen bando ve fener alayı, yolcular tarafından ilgiyle takip edilirken, bandonun söylediği marşlara yolcular da coşkuyla katıldı.

Tören düzenlendi

Bölgedeki en önemli hub olma özelliğinin yanı sıra Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, "95 artı 1"inci yaş konseptine uygun olarak Türk bayraklarıyla ve süslemelerle donatıldı. İstanbul Havalimanı’nın birinci yaşına özel olarak yapılan yaka ipleri ve rozetler havalimanı operasyon görevlileri tarafından takılırken, Dış Hatlar Giden Yolcu katında "1st Anniversary" ve İç Hatlar Giden Yolcu Katında "1. Yılımız" tasarımları yer aldı.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yaşı ve İstanbul Havalimanı'nın 1. yaşı dolayısıyla havalimanı içerisinde bulunan "İstanbul" yazısı önünde de bir tören düzenlendi. Konuşmalar öncesi bando takımı çeşitli marşlar çaldı. Çalınan marşlara yerli ve yabancı yolcular dans ederek eşlik etti. Töreni izleyenlere Türk bayrağı ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın flamaları verildi. Yolcular bando takımıyla fotoğraf çektirdi ve çalınan marşları cep telefonlarının kamerasıyla kayıt altına aldı.

40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verildi

31 Ekim 2018'de tarifeli seferlere başlanan İstanbul Havalimanı'nın açılan bölümü ise 7 Nisan'da tam kapasiteyle işletmeye geçti.

Açılışından bugüne kadar iç hatlarda 63 bin 856, dış hatlarda 188 bin 939 olmak üzere, toplamda 252 bin 795 uçak trafiği gerçekleştirildi. Havalimanında, açılışından bugüne kadar iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere, toplamda 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi.

İç hatta günlük ortalama 310, dış hatta ise 932 uçağın iniş kalkış yaptığı İstanbul Havalimanında, İç hatta günlük ortalama 49 bin 51, dış hatta ise 152 bin 558 yolcu hizmet alıyor.

"3'üncü kuzey-güney pistinin gelecek yılın haziran ayında bitirilmesini planlıyoruz"

Havalimanının birinci etabında 3'üncü kuzey-güney pistinin yapım çalışmalarının süratle devam ettiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bu pistin güney tarafında kazı ve mühendislik dolgu imalatları büyük oranda tamamlandı. Zeminin daha zayıf olduğu kuzey tarafında zayıf zemin kazısı ve mühendislik dolgusu imalatları devam ediyor. Asfalt kaplama imalatları bu çalışmalara paralel olarak dolgu işlemlerinin tamamlandığı yerlerde pistin güney tarafından başlanarak ikinci binder seviyesinde sürüyor. 3'üncü kuzey-güney pistinin gelecek yılın haziran ayında bitirilmesini planlıyoruz. 3'üncü pistle koordineli olarak Bölgesel Hava Trafik Kontrol Merkezi, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve ARFF Binası inşaatları da tamamlanacak." dedi.

3'üncü paralel pistin inşasında da sona yaklaşıldı

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Yeniköy ve Akpınar yerleşimleri arasında Karadeniz Sahil Şeridi'nde yer alan yaklaşık 76,5 milyon metrekarelik alandaki havalimanında yapımı devam eden 3'üncü paralel pistin inşasında da sona yaklaşıldı. Söz konusu pistin, 2020 yaz döneminde hizmete alınması planlanıyor. Pistin hizmete açılmasıyla birlikte dünyada sayılı havalimanında kullanılan "Üçlü Paralel Pist Operasyonu" uygulaması hayata geçirilecek.

Böylece İstanbul Havalimanı, dünyanın en önemli birkaç hub merkezinden biri haline gelecek. İkinci etapta ise bunlara ilave olarak doğu-batı pisti ile paralel taksi yolu yapılacak.

Üçüncü ve dördüncü etaplar

Yolcu sayısı 80 milyona ulaştığında başlanılması Yolcu sayısı 80 milyona ulaştığında başlanılması planlanan 3'üncü etapta yapılacak yaklaşık 450 bin metrekarelik ikinci terminal binasının hizmete gireceğini vurgulayan Turhan, paralel taksi yolları ve ilave apronla bir ilave paralel pistin de bu süreçte kullanılmaya başlanacağını söyledi.

Turhan, yolcu sayısı 110 milyona ulaştığında yapımı planlanan 4'üncü etap sonunda yaklaşık 170 bin metrekarelik yeni uydu terminalinin hizmete girmesinin planlandığını dile getirdi.

"Dünyanın sayılı havalimanlarından biri"

Havalimanının tam kapasite kullanılmaya başlanmasıyla Avrupa'nın en büyük havalimanının İstanbul'da hizmete girmiş olacağına dikkati çeken Turhan, böylece İstanbul'un önemli bir hub konumunda olacağını belirtti.

Turhan, havalimanının kendi enerjisini üreten, çevreci, doğa dostu, engelsiz ve yeşil havalimanı olarak yapıldığına işaret ederek, "İstanbul Havalimanı, sadece havacılık sektörünün gelişmesine değil, aynı zamanda hem aktive ettiği yatırımlarla hem sağlanacak ek istihdam yoluyla hem de sektörün etkisiyle oluşacak katalitik etkilerle Türkiye ekonomisinin gelişmesine de önemli katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Turhan, kamu-özel iş birliği projeleri içinde en iddialısı ve en büyük cazibe odağı olan İstanbul Havalimanı projesinin tamamlandığında yolcu kapasitesi bakımından uzun yıllar dünyanın sayılı havalimanı olma özelliğini taşıyacağını kaydetti.

İlk fazda 200 bin işçi çalıştı

KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesini kazanan Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca inşa edilen, yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanının ilk fazda, 1.4 milyon metrekarelik ana terminal binası, 2 pist, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve destek binaları bulunuyor. 42 ayda tamamlanan ilk fazda yaklaşık 200 bin işçinin çalıştığı bildirildi.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan havalimanının ilk fazının açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldığı belirtilirken, havalimanının diğer etaplarının da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacağı bildirildi.

Yıllık 1,1 milyar euro kira ödenecek

Özel sektör kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

Bu arada, Ortak Girişim Grubu, 25 yılda, yıllık KDV dahil 1,1 milyar euro olmak üzere 26 milyar avro kira ödeyecek.

Kaynak: AA/TRT Haber