Terör örgütleriyle mücadelesini sürdüren güvenlik güçlerince 30 ilde 64 noktada terör ve istihbarat birimlerinden uzmanları bünyesinde bulunduran "risk analiz birimleri" oluşturularak terör örgütü DEAŞ, El Kaide ve yabancı terörist savaşçılara ağır darbe indirildi.

Bu birimlerin bünyesinde görev yapan uzman terör ve istihbarat görevlilerince terör örgütlerine yönelik tüm gelişmeler, örgüt mensuplarının yurt içi ve dışındaki faaliyetleri düzenli olarak takip ediliyor.

75 bin 480 yabancı uyrukluya giriş yasağı

Başka ülkelerin istihbarat birimleri ile koordinasyon ve iletişim halinde faaliyetlerini sürdüren güvenlik birimlerinin çalışmaları kapsamında çatışma bölgelerine geçecekleri belirlenen 75 bin 480 yabancı uyruklu kişiye Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.

Polis, jandarma, MİT ve hudut birliklerince bu kişilerin sınırlarda takibi yapılarak illegal olarak ülkeye girişlerinin engellenmesi için ortak çalışmalar yürütülüyor.

2016'dan bu yana 13 bin 696 kişi yakalandı

Güvenlik güçlerince yurt içinde terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında 2016'da 783, 2017'de bin 391, 2018'de bin 327, 2019 yılında da 15 Ekim itibarıyla bin 35 olmak üzere 4 bin 536 operasyon düzenlendi, teröristlerin planladığı çok sayıda eylem engellendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 13 bin 696 zanlıdan 4 bin 517'si tutuklandı.

Aynı dönemde yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı bin 18 olarak kayıtlara geçti. Bunların arasında yaralı yakalananlarla güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin de bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan terör örgütü üyelerinden halen bin 174 DEAŞ ve 115 El Kaide mensubu, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunuyor.

Kaynak: AA