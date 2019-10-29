Türkiye
Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı29 Ekim 2019 Salı 11:36 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 12:14
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA (arşiv) ]
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Kent merkezinde belirlenen 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA