Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 07:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul güne sisle başladı
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Taksim Meydanı'nda gezenler bu anı fotoğraflayarak değerlendirdi.
Yoğun sis İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafiğe çıkan sürücüler yavaş ilerledi.
Sisle birlikte Taksim Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Bu anı değerlendiren vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren görülmeye başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor.
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, sis nedeniyle karşılıklı olarak Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ve İstinye-Çubuklu seferlerinin yapılamadığını açıkladı.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul
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