Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 01:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Saruhanlı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Azimli Mahallesi'nde 28 Ekim'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin görgü tanıklarının bilgisine başvurdu.
Ekipler, olaya karıştığını belirlediği 6 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Manisa Bireysel Silahlanma
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