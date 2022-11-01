Bursa'nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye geçen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ediyor.

Yangın sırasında fabrikada bulunan 4 işçi ve bir itfaiye eri yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.