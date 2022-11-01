Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 07:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul güne sisle uyandı
[Fotograf: DHA]
İstanbul, güne yoğun sisle başladı. Görüş mesafesi düştü, kara ve deniz trafiği olumsuz etkilendi.
Yoğun sis İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafiğe çıkan sürücüler yavaş ilerledi.
Sisle birlikte Taksim Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Bu anı değerlendiren vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren görülmeye başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor.
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, sis nedeniyle karşılıklı olarak Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ve İstinye-Çubuklu seferlerinin yapılamadığını açıkladı.
Değerli yolcularımız,— Şehir Hatları AŞ (@sehir_hatlari) November 1, 2022
İstanbul Boğazı'nda yaşanan hava muhalefeti (sis) sebebiyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul
Son Haberler
- 08:36
- 08:24
- 08:14
- 08:18
- 08:11
Sıradaki Haber
İzmir'de ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz