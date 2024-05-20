Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.05.2024 03:03

İran Kızılayı: Arama ekipleri akaryakıt kokusu aldı

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikoptere ilişkin, arama kurtarma ekiplerinin bir noktada akaryakıt kokusu aldıklarını, söz konusu bölgenin kazanın meydana geldiği ihtimal verilen yerlerden biri olduğunu söyledi.

İran Kızılayı: Arama ekipleri akaryakıt kokusu aldı
[Fotograf: Reuters]

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Kolivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kolivend, "Arama kurtarma ekiplerini akaryakıt kokusu aldıklarını söyledikleri yere gönderiyoruz. Akaryakıt kokusunun hissedildiği yer kazanın meydana geldiği ihtimal verilen yerlerden biriyle aynı." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

Akıncı İHA, Reisi'yi aradığı uçuşta en çok takip edilen hava aracı konumunda
Akıncı İHA, Reisi'yi aradığı uçuşta en çok takip edilen hava aracı konumunda

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

ETİKETLER
İran İbrahim Reisi
Sıradaki Haber
Kassam Tugayları İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:30
Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı
03:26
Akıncı İHA helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağı tespit etti
02:54
Kassam Tugayları İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef aldı
02:14
Akıncı İHA, Reisi'yi aradığı uçuşta en çok takip edilen hava aracı konumunda
01:32
Suudi Arabistan Kralı Selman antibiyotik tedavisi görüyor
00:36
Öğretmen ataması için başvurular bugün başlıyor
Akıncı İHA İran Cuhurbaşkanı Reisi'yi arıyor
Akıncı İHA İran Cuhurbaşkanı Reisi'yi arıyor
FOTO FOKUS
Erdoğan: Gençler Milli Mücadele'nin ön saftaki neferleri oldu
Erdoğan: Gençler Milli Mücadele'nin ön saftaki neferleri oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ