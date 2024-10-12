İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'den Bulgaristan'a seyir halinde olan 106 metre uzunluğundaki B LINE isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı Akıntıburnu açıklarında makine arızası yaşadı.

KEGM'den olaya ilişkin yapılan ikinci paylaşımda, B LINE isimli geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-5 römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildiği duyuruldu.

Arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik, güney-kuzey yönlü açıldı.