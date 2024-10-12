Az Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 12.10.2024 16:22

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı

Arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik, güney-kuzey yönlü açıldı.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'den Bulgaristan'a seyir halinde olan 106 metre uzunluğundaki B LINE isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı Akıntıburnu açıklarında makine arızası yaşadı.

KEGM'den olaya ilişkin yapılan ikinci paylaşımda, B LINE isimli geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-5 römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildiği duyuruldu.

Arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik, güney-kuzey yönlü açıldı. 

ETİKETLER
İstanbul Boğazı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
İstanbul'da polisi bıçakla yaralayan saldırgan yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:49
Ağrı'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
01:31
Virajı alamayan tır evin bahçesine uçtu: 1 ölü
00:55
Diyarbakır'da dünür aile fertleri arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 gözaltı
00:42
Katil İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı: 6 Filistinli öldü
00:30
Samsun'da 1,2 ton etil alkol ele geçirildi
00:39
Düzce'de fırtına ve sağanak: Ağaçlar devrildi, yollar göl oldu
Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 9 ayda 2 milyon 200 bini aştı
Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 9 ayda 2 milyon 200 bini aştı
FOTO FOKUS
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ