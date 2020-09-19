Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tanker kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kandilli önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen "Gotland Sofia" isimli tankerin Kumköy'e emniyetle demirletildiğini bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 183 metre boya sahip "Gotland Sofia" isimli tankerin İstanbul Boğazı geçişi sırasında Kandilli önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.
Açıklamada, tankerin "Kurtarma 5" ve 11 römorkörün müdahalesiyle Kumköy demir sahasına emniyetle demirletildiği kaydedildi.
Son Haberler
- 12:42
- 12:35
- 12:21
- 12:32
- 12:09
Sıradaki Haber
Marmara Denizi'nde yasa dışı trol avcılığına geçit yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz