Haber Giriş: Kaynak: AA
Cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Adana'da evinin camını silerken 11. katan düşen kadın hayatını kaybetti.
Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde evinin camını silen 2 çocuk annesi Ülfet Yıldız, çıktığı sandalyede dengesini kaybetmesi sonucu 11. kattan düştü.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekibi, Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yıldız'ın komşuları üzüntü yaşadı.
Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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