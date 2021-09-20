Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
İstanbul Boğazı'nda nefes kesen selamlama uçuşu
[Fotoğraf: DHA]
TEKNOFEST kapsamında Türkiye ve Azerbaycan uçakları, İstanbul semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Saat 11.00 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçakları, İstanbul Boğazı üzerinde belirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Selamlama uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.
TEKNOFEST kapsamında Türkiye ve Azerbaycan uçakları İstanbul semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirildi. pic.twitter.com/8N4fixn47I— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2021
Etiketler: Azerbaycan İstanbul İstanbul Boğazı Teknofest
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