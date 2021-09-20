21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Saat 11.00 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçakları, İstanbul Boğazı üzerinde belirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Selamlama uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.