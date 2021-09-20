Kastamonu'nun Bozkurt İlçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yerinin yanı sıra okul binaları da zarar görmüştü.

Sel felaketinin izlerinin yoğun bir çalışmayla tamamen olmasa da ortadan kaldırıldığı Bozkurt'ta yüz yüze eğitim düzenlenen törenle başladı.

Fatih İlkokulu ve Bozkurt Ortaokulu bahçesinde, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan törende öğrencilere Türk bayrağı dağıtıldı.

"O günlerin geride kalmasını istiyoruz"

Vali Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada, Bozkurt'un büyük bir afet yaşadığını, pek çok kişinin sevdiklerini yitirdiğini hatırlatarak rahmet dileklerinde bulundu.

"Yüz yüze eğitime başlamanız için gerekli tedbirler alındı"

"Sevgili öğrenciler, öyle bir meydanları doldurdunuz ki şehir cıvıl cıvıl oldu. Yaklaşık 40 gündür buradayız içimizde bir kasvet vardı. Sizlerin bu cıvıltısıyla, enerjisiyle içimizdeki kasvet dağıldı. Şu an COVID-19 ile alakalı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bozkurt'ta da bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte yüz yüze eğitimi ne kadar özlediğinizi gördüğümüz için devlet olarak yüz yüze eğitime başlamanız için gerekli tedbirler alındı. Kesintisiz bir şekilde yüz yüze eğitimin devam etmesi için sizlerin de desteği çok önemli. Okulların başlamasıyla birlikte sosyal hayat yoğunlaştı. Hepinizden en üst seviyede tedbirlere uymanızı bekliyorum. İnşallah kesintisiz şekilde sağlık ve huzurla eğitim öğretime devam ederiz."

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Dördüncü sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan öğrencilere "hoş geldiniz" çiçeğini vermesinin ardından jandarma iz takip köpeğinin gösterisi sunuldu.

Vali Avni Çakır tarafından ilk ders zilinin çalınmasıyla öğrenciler, sınıflarına girdi.

Vali Çakır ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ayancık'ta da yüz yüze eğitim başladı

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan selin ardından temizlik çalışmalarının tamamlandığı okul binaları yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

On iki okulda 2 bin 716 öğrencinin ders başı yaptığı ilçede koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçesi ve binalarına öğrenci ve öğretmenlerin dışında girişlere izin verilmedi.