İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı belirlen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, gümrük kaçağı 1 milyon 630 bin makaron, 3 bin 70 paket sigara, 149 cep telefonu, 100 kablosuz kulaklık, 47 elektronik sigara ele geçirildi. Roma dönemine ait 18 parça tarihi esere de el konuldu.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.