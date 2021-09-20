Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı makaron, sigara, cep telefonu, kablosuz kulaklık ve tarihi eser ele geçirildi. Polis ekipleri 9 kişiyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı belirlen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, gümrük kaçağı 1 milyon 630 bin makaron, 3 bin 70 paket sigara, 149 cep telefonu, 100 kablosuz kulaklık, 47 elektronik sigara ele geçirildi. Roma dönemine ait 18 parça tarihi esere de el konuldu.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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