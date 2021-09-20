Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 37 tutuklama
Ankara genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda haklarında işlem yapılan 290 şahıstan 37’si tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Ankara genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan 290 kişiden 37’si tutuklandı.
Operasyonlarda 5,4 kilogram esrar, 2,4 kilogram eroin, 600 gr metamfetamin, 2 bin 500 adet ekstasy ve bin 800 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği bildirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Ankara
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